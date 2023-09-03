Какие данные об НЛО рассекретил Пентагон: был ли контакт с инопланетянами

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Америке запустили сайт Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений

(AARO), на котором будет публиковаться различная информация об усилиях по пониманию и разбору необъяснимых вещей, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Какие документы уже рассекретили?

Когда было создано ведомство по изучению НЛО

В июле 2022 года Министерство обороны США сообщило о создании Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений во всех областях. Отмечалось, что миссия AARO будет направлена на синхронизацию усилий Пентагона и других федеральных ведомств и агентств Соединенных Штатов Америки по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес.

Работа AARO ведется по шести направлениям: «Наблюдение, сбор и отчетность», «Системные возможности и проектирование», «Разведывательные операции и анализ», «Смягчение последствий и поражение», «Управление» и «Наука и технология».

Какая информация уже опубликована на ресурсе

В настоящее время веб-сайт Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений все еще находится в стадии разработки. Однако текущая версия портала предлагает восемь видеороликов с НЛО, а также архивы отчетов и брифингов конгресса.

«На этом веб-сайте будет представлена информация, включая видео и фотографии, о раскрытых делах, связанных с НЛО, по мере того как они будут рассекречены и одобрены для публичного распространения», — пояснил Патрик Райдер во время брифинга, говорится на официальном сайте Пентагона.

Директор AARO в Пентагоне Шон Килпатрик признавался, что случаи появления неопознанных летающих объектов, фиксируемые США, до настоящего времени не свидетельствуют о наличии внеземной жизни.

«В нашем исследовании AARO не обнаружило достоверных свидетельств инопланетной активности, внеземной технологии или объектов, которые бросают вызов известным законам физики», — говорил он.

Верит ли Джо Байден в существование НЛО

27 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, насколько серьезно президент США Джо Байден относится к вопросу существования НЛО.

«Если бы президент не считал, что случаи фиксирования пилотами [неопознанных летающих объектов] достаточно серьезны, чтобы обращать на них внимание, он бы не давал Пентагону указание создать управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) и подключиться к анализу данных, сбору сообщений и созданию системы, которая позволит сопоставить информацию с тем, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело», — заявил Кирби.

По словам бывшего агента ЦРУ Дэвида Груша, в местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были найдены неизвестные ранее биотехнологии. Об этом он сообщил во время первых публичных слушаний в американском конгрессе о существовании внеземных цивилизаций. Также он подтвердил, что бывшие военные США и сотрудники ЦРУ неоднократно сталкивались с НЛО.

Читайте также:

Профессор из Гарварда: инопланетяне могут обладать возможностями Бога

«Афера на $30 млрд»: почему люди не верят, что американцы были на Луне

«Они уже здесь»: в США сделали неожиданное заявление по инопланетянам