«Хотят речевого контакта»: уфолог заявил о прилетах инопланетян в Россию Уфолог Григорьев заявил о прилетах инопланетян в российские города

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Членам Московской уфологической академии удалось расшифровать неземной сигнал и доказать существование инопланетян, которые хотят прямого речевого контакта с людьми, заявил NEWS.ru уфолог Юрий Григорьев. По его словам, сейчас фиксируется «наплыв НЛО со всех сторон», а в России их можно увидеть даже в Москве. Уфолог уверен, что инопланетяне действительно присутствуют в околоземном пространстве.

Мы об этом докладывали на международной уфологической конференции в 2011 году. Сегодня они хотят прямого речевого контакта. Мы видим сигналы в космосе, наплыв НЛО со всех сторон. Инопланетяне ждут отзыва от нас, а в России совершенно не обращают на это внимание, считают выдумкой, а вот на Западе программа изучения НЛО ни на день не прекращалась с 1940-х годов, выступают с докладами, где указано, что если через Россию не будет прямого контакта, то не будет ни с кем, — сказал Григорьев.

Уфолог подчеркнул, что не так давно инопланетяне появлялись, когда на Международную космическую станцию летал российский киноэкипаж.

У них еще были проблемы со стыковкой. Это все их проделки, они так стараются показать, что они существуют, и чтобы человечество, в первую очередь Россия, их увидело. Даже в Москве мы не всегда, но фиксируем НЛО, когда с камерой с хорошим зумом выходим в хорошую погоду. На самолет наводишь, и рядом с ним проскальзывает тарелка, самолет ее не видит, можно считать это за случай, а последние высадки инопланетян фиксировались в СССР, — добавил Григорьев.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. Он допустил, что люди, которые сталкивались с инопланетянами, могли попросту не осознать то, что перед ним существо с другой планеты.