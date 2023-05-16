В Госдепе США отреагировали на возобновление полетов между Грузией и РФ Госдеп встревожен возобновлением рейсов между Россией и Грузией

Фото: georgian-airways.com

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель назвал вызывающим тревогу тот факт, что Грузия и Россия возобновили взаимное авиасообщение. Он заявил, что сейчас сближение стран с Россией несвоевременно, и пообещал, что Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией, передает РИА Новости.

Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения, — заявил Патель.

Представитель Госдепа пояснил, что при необходимости США примут дополнительные меры, если будут нарушены санкционные ограничения в отношении России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в объединении разочарованы решением Грузии возобновить прямое авиасообщение с Россией. Он отметил, что такие шаги вызывают опасение за европейский путь Грузии.

Накануне авиационные власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на полеты между Москвой и Тбилиси. Первый рейс состоится 19 мая, полеты будут осуществляться ежедневно. В Агентстве гражданской авиации республики подчеркнули, что планируют разрешить полеты исключительно тем бортам, которые не подпадают под санкции западных стран.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Грузины теперь могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.