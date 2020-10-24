В центре Нью-Йорка появилась «икона» Трампа

https://static.news.ru/photo/f29e1868-17b7-11eb-ba1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArtistDavidDatuna

На Манхэттене появилась картина, на которой президент США Дональд Трамп изображён в виде «святого» с пустой книгой в руках. Её автором стал американский художник Дэвид Датуна.

Картина в виде иконы, по задумке художника, подразумевает, что политика действующего хозяина Белого дома в реальности не отстаивает никаких идей.

Картина демонстрирует двойственность реальности и ставит ее на первый план. Сегодняшняя реальность необычна: у нас есть самопровозглашённый святой, который проповедует «ничто», каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту золотого тельца. Пора уже перевернуть эту страницу, — отметил художник в беседе с журналистами.

«Икона» с Трампом — не первая работа Датуны, посвящённая политическим и социальным проблемам американцев. В 2016 году он облетел на самолете статую Свободы и соединил слоганы Трампа и его соперницы Хиллари Клинтон и вывел в небе надпись: «Сделаем Америку сильной вместе».

В 2017 году Трамп также стал героем работы Датуны. Он выложил фамилию президента из глыб сухого льда. На глазах свидетелей они таяли. Таким образом он отреагировал на выход Трампа из Парижского соглашения по климату.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что СМИ не публикуют реальные результаты опросов в тех штатах, где он лидирует.