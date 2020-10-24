Трамп заявил, что лидирует в ряде штатов, но эти цифры замалчиваются

https://static.news.ru/photo/83073b26-17ba-11eb-bb4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi /Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не публикуют реальные результаты опросов в тех штатах, где он лидирует.

Позвольте мне рассказать вам о реальных опросах. Потому что мы чувствуем, что выигрываем, практически легко, но мы не слышим об этом, — цитирует его РИА Новости.

Трамп добавил, что по Rasmussen Reports, его деятельность одобряет 52% американцев. Согласно другому опросу, Трамп лидирует в Неваде, в Техасе, в Огайо, во Флориде, то есть как раза в тех штатах, победа в которых может стать решающей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.