Трамп и Байден поспорили, кто из них страшнее для России

В американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

Цель России в том, чтобы не допустить моего избрания следующим президентом США, — заявил кандидат от демократов Байден. — Потому что они знают: я их знаю. И они знают меня. Не понимаю, почему этот президент (указывая на Трампа. — NEWS.ru) не хочет противостоять Путину, в то время как тот фактически назначает награды за головы американских солдат в Афганистане, в то время как он пытается дестабилизировать НАТО.

Бывший вице-президент подчеркнул, что любая страна, которая попытается вмешаться в американские выборы, включая Россию, Иран и Китай, «заплатит за это».

В ответ Трамп обвинил своего соперника в том, что он получил $3,5 млн из России через жену экс-мэра Москвы Елену Батурину. А Кремль намерен не допустить избрания не Байдена, а его самого, потому что «никто не был жёстче с Россией». В качестве примера президент привёл продажу летального оружия Украине, в то время как администрация Обамы — Байдена «продавала им только подушки и одеяла».

Дональд Трамп Kevin Dietsch - Pool via CNP/Global Look Press

После того как оба политика произнесли, в общем-то, ожидаемые фразы в адрес России, их обмен репликами быстро скатился на выяснение того, у кого больше счетов за рубежом и недоплаченных налогов. К концу внешнеполитической секции ведущей удалось вывести разговор на тему Китая, и здесь кандидаты были солидарны: Пекину стоит противостоять как в экономическом, так и в политическом плане.

Во внутриполитическом блоке доминировала тема пандемии. Трамп пытался быть оптимистичным, убеждая зрителей, что худшее уже позади и изобретение вакцин и лекарств быстро положит конец коронавирусу. Байден же, напротив, откровенно запугивал американцев, говоря, что страну ждёт «тяжёлая зима».

Не моя вина, что это (коронавирус. — NEWS.ru) пришло сюда, это вина Китая, — попытался защититься глава Белого дома.

Это был последний раунд дебатов перед выборами 3 ноября. Некоторые аналитики считают, что выход в телеэфир стал и последним шансом Трампа переломить ситуацию в свою пользу. Первый раунд не сильно повлиял на его позиции, второй не состоялся из-за заражения президента коронавирусом. Вернее, его хотели перенести в дистанционный формат, но глава Белого дома отказался.

Согласно опросу CNN, нынешний раунд прений кандидатов снова выиграл Джо Байден. Ему присудили победу 53% телезрителей. В пользу его соперника высказались 39%. Тем не менее для Трампа это неплохой результат: на первых дебатах расклад был 60% на 28% в пользу демократа. Судя по всему, на этот раз президент лучше подготовился к телеэфиру и сделал ставку не только на крики и оскорбления, но и на аргументированную критику оппонента.

Трампу жизненно необходима не только поддержка избирателей, но и деньги доноров: последние траты на агитацию кампании Байдена почти в два раза превышают расходы Трампа на те же цели. Но потенциальные инвесторы, похоже, не верят, что нынешнему главе Белого дома удастся преодолеть текущий разрыв с соперником, который, по данным Real Clear Politics, составляет 7,7%.

Джо Байден Kevin Dietsch - Pool via CNP/Global Look Press

Впрочем, сам президент возлагает гораздо большие надежды на предвыборные митинги, считая их залогом своей победы в 2016 году. По информации журнала Time, он увеличил число подобных мероприятий до пяти в день, несмотря на то что только недавно выздоровел от COVID-19.

Предыдущие дебаты вылились в хаос, потому что кандидаты постоянно перебивали друг друга и не соблюдали установленные правила. Главным образом этим запомнился Трамп, но и Байден пару раз перешёл на грубости, назвав соперника «клоуном».

Организаторы учли свои ошибки и до начала дебатов анонсировали, что будут отключать микрофоны у участников во время сессии вопросов и ответов. В этой части дебатов участникам по очереди задавались вопросы, и у них было две минуты на ответ. По истечении этого времени микрофон другого участника включался, и кандидаты могли свободно спорить и перебивать друг друга. После следующего вопроса ведущего микрофон оппонента снова глушили на две минуты. Это правило Комиссии по президентским дебатам удалось утвердить не без труда. Предвыборный штаб Байдена считал такие меры недостаточными, кампания Трампа — излишними.

В этом году значение дебатов было подорвано не только неподобающим поведением кандидатов, но и тем, что рекордное число американцев (на данный момент более 48 млн) проголосовали досрочно, чтобы не подвергать себя опасности заразиться коронавирусом 3 ноября. Так что последний раунд дебатов для большинства избирателей стал скорее развлечением на вечер, чем определяющим фактором в их выборе.