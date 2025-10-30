В Британии призвали к срочным переговорам США и России

США должны срочно приступить к переговорам с Россией о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Дэниэла Дэвиса. Так он прокомментировал прошедшие в России испытания безэкипажного подводного аппарата с ядерной установкой «Посейдон».

Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ, — подчеркнул Меркурис.

Аналитик обратил внимание, что Вашингтон должен тщательно проработать вопрос контроля над вооружениями и ядерным оружием. Иначе, полагает он, мир ждет катастрофа.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой прошел успешное тестирование в РФ. Глава государства отметил превосходство «Посейдона» над межконтинентальной ракетой «Сармат» с точки зрения мощности. По словам президента, его невозможно перехватить.

До этого Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями своих ученых. Он добавил, что установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно.