Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн Экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн умел в возрасте 84 лет.

В США умер Роберт Макфарлейн. Он занимал должность советника президента страны п национальной безопасности при Рональде Рейгане. Ему было 84 года. О смерти Макфарлейна пишет Washington Post со ссылкой на сына политика.

По словам родственника, причиной смерти 84-летнего политика стали проблемы лёгкими.

Роберт Макфарлейн занимал должность советника Рейгана по вопросам национальной безопасности в 1983-1985 годах, после чего покинул пост из-за разногласий с министром обороны Каспаром Уайнбергером и главой администрации Рейгана Дональдом Риганом.

Во второй половине 1980-х Макфарлейн оказался причастен к политическому скандалу "Иран-контрас", связанному с поставками оружия Ирану. В 1988 году признал себя виновным по этому делу в сокрыти информации от конгресса, в связи с чем был приговорён в двум годам заключения условно и штрафу в $20 тысяч. В 1992 году был помилован президентом Бушем-старшим.