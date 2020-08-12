Трамп: США готовы произвести сразу шесть вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1e5e4fc8-dc7f-11ea-ae44-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки, если профильные специалисты одобрят, произведут шесть вакцин от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава США Дональд Трамп. По его словам, страна готова выпустить 600 млн доз. На создание вакцин Белый дом потратил $12 млрд.

Кроме того, Вашингтон сотрудничает с предприятиями, производящими сопутствующие медицинские принадлежности: ампулы, шприцы и другие. Также в стране идут свыше 140 клинических испытаний лекарств, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало лицензии более 200 тестам. Из них около 170 — молекулярные, около 40 определяют наличие антител в организме. Ещё два выявляют антигены, пишет ТАСС.

Три вакцины-кандидата сейчас подходят к третьей, заключительной стадии клинических испытаний. Мы инвестируем в создание и производство препаратов <...> Военные готовы обеспечить быструю доставку шести вакцин-кандидатов, как только [вакцины] полностью одобрят FDA. Мы очень быстро идём к одобрению, — рассказал Трамп.

Некоторые американские специалисты опасаются, что президент США Дональд Трамп станет добиваться одобрения в стране вакцины от коронавируса без должных проверок. Об этом сообщает The New York Times. Издание называет несколько причин возможной спешки у хозяина Белого дома. Во-первых, после регистрации в РФ подобной вакцины Трамп может почувствовать необходимость «вступить в соперничество».

Второй причиной досрочного прекращения испытаний вакцины называется желание Трампа «одержать политическую победу перед выборами 3 ноября», когда будет определяться новый президент США.

Официальные лица администрации Белого дома опровергли утверждения о том, что команда Трампа специально добивается создания вакцины до выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский патент на вакцину от COVID-19 получен два месяца назад, авторами выступают 17 учёных. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, после получения патента в других странах можно будет наладить в них производство вакцины. В свою очередь авторы патента смогут получать соответствующие отчисления.