В США опасаются, что Трамп спешно представит вакцину от коронавируса

Некоторые американские специалисты опасаются, что президент США Дональд Трамп станет добиваться одобрения в стране вакцины от коронавируса без должных проверок.
Об этом
Уверена, это станет для него ещё одной причиной добиваться от американских исследователей и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ускорения работы, — считает бывшая глава данного управления Маргарет Хамбург.
С ней согласна сотрудница одного из подразделений Университета Джонса Хопкинса Моника Шох-Спана. По её мнению, Трамп «может пожелать повторить в стране то, что он считает российским триумфом с вакциной».
Второй причиной досрочного прекращения испытаний вакцины называется желание Трампа «одержать политическую победу перед выборами 3 ноября», когда будет определяться новый президент США.
Официальные лица администрации Белого дома опровергли утверждения о том, что команда Трампа специально добивается создания вакцины до выборов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский патент на вакцину от COVID-19 получен два месяца назад, авторами выступают 17 учёных. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, после получения патента в других странах можно будет наладить в них производство вакцины. В свою очередь авторы патента смогут получать соответствующие отчисления.
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