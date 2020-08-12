В США опасаются, что Трамп спешно представит вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/42c6e26a-dc68-11ea-99d3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые американские специалисты опасаются, что президент США Дональд Трамп станет добиваться одобрения в стране вакцины от коронавируса без должных проверок.

Об этом сообщает The New York Times. Издание называет несколько причин возможной спешки у хозяина Белого дома. Во-первых, после регистрации в РФ подобной вакцины Трамп может почувствовать необходимость «вступить в соперничество».

Уверена, это станет для него ещё одной причиной добиваться от американских исследователей и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ускорения работы, — считает бывшая глава данного управления Маргарет Хамбург.

С ней согласна сотрудница одного из подразделений Университета Джонса Хопкинса Моника Шох-Спана. По её мнению, Трамп «может пожелать повторить в стране то, что он считает российским триумфом с вакциной».

Второй причиной досрочного прекращения испытаний вакцины называется желание Трампа «одержать политическую победу перед выборами 3 ноября», когда будет определяться новый президент США.

Официальные лица администрации Белого дома опровергли утверждения о том, что команда Трампа специально добивается создания вакцины до выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский патент на вакцину от COVID-19 получен два месяца назад, авторами выступают 17 учёных. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, после получения патента в других странах можно будет наладить в них производство вакцины. В свою очередь авторы патента смогут получать соответствующие отчисления.