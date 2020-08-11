Россия запатентовала вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fe68556-dbf3-11ea-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Российский патент на вакцину от COVID-19 получен два месяца назад, авторами выступают 17 учёных, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российский патент получен уже месяца полтора-два тому назад... Также подана международная заявка несколько недель, может, месяц назад, она в 150 странах рассматривается, — отметил Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».

По его словам, после получения патента в других странах можно будет наладить в них производство вакцины. В свою очередь авторы патента смогут получать соответствующие отчисления.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация от COVID-19 в России стартует в октябре, заявил в ходе брифинга глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, с момента регистрации вакцины от коронавируса начинается третья фаза испытаний. Ожидается, что в течение месяца удастся привить десятки тысяч добровольцев. Массовая вакцинация также будет производиться добровольно.