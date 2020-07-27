Трамп: СМИ искажают данные об участии силовиков в разгоне протестов

https://static.news.ru/photo/e68e98ca-d024-11ea-a050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Средства массовой информации искажают данные об участии федеральных сил в разгоне протестов в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон), считает президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп 27 июля 2020 года.

Силы национальной безопасности и федеральные силы очень мало вовлечены в [события] Сиэтле. Там работает большая резервная группа на случай непредвиденной ситуации. СМИ ошибаются и в описании этого, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Homeland Security or Federal Forces are little involved in Seattle, other than we have a large standby team in case of emergency. The media is calling that one wrong also. In Portland, we are protecting Federal property, including the Courthouse, which wouldnât last a day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

Лидер добавил, что в Портленде стражи порядка также защищают федеральную собственность, в том числе здания суда, которые без них не продержались бы и дня. Накануне правоохранители применили слезоточивый газ для оттеснения протестующих от здания суда. После этого толпа перешла на соседние улицы.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён.

Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее во время протестов в американском Портленде один человек получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления, писал NEWS.ru.