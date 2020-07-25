В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения

https://static.news.ru/photo/a4ea4616-cea9-11ea-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время протестов в американском Портленде один человек получил ножевое ранение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции, пострадавший госпитализирован. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.

Отмечается, что накануне в городе полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. Был использован слезоточивый газ.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что власти Портленда потеряли контроль над демонстрантами. В этом городе стражи порядка атаковали российских журналистов.

Как писал NEWS.ru, полицейские разбили камеру, а также ударили одного из сотрудников Первого канала.