В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения

Во время протестов в американском Портленде один человек получил ножевое ранение.
Как
Отмечается, что накануне в городе полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. Был использован слезоточивый газ.
Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что власти Портленда потеряли контроль над демонстрантами. В этом городе стражи порядка атаковали российских журналистов.
Как писал NEWS.ru, полицейские разбили камеру, а также ударили одного из сотрудников Первого канала.
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