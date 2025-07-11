Указ о языковой политике закрепил важность борьбы с отменой культуры

Указ о языковой политике закрепил важность борьбы с отменой культуры

Россия успешно пресекает попытки отменить российскую культуру за рубежом и продолжит работу в этом направлении, следует из указа об утверждении основ государственной языковой политики. В документе также подчеркивается плодотворность мер против дискриминации СМИ.

Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, отмены русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских СМИ, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям, — говорится в документе.

Также, согласно указу, иностранным абитуриентам, желающим поступить в российские вузы, будет необходимо сдать единый стандартизированный тест по русскому языку. Разработка и внедрение экзамена станет одним из ключевых направлений основ языковой политики.

Российское руководство считает угрозой тенденцию к частому использованию носителями русского языка просторечных выражений, также отмечено в документе. Правительство намерено прийти к сокращению в обиходе слов из иностранных лексиконов, имеющих аналоги в русском языке.