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11 июля 2025 в 18:15

Иностранцев заставят сдавать единый тест по русскому языку

Единый тест по русскому языку для иностранцев разработают в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иностранным абитуриентам, желающим поступить в российские вузы, будет необходимо сдать единый стандартизированный тест по русскому языку, гласит указ об основах государственной языковой политики. Разработка и внедрение экзамена станет одним из ключевых направлений, сказано в документе, опубликованном на портале официально-правовой информации.

Согласно указу, тестирование позволит обеспечить условия для укрепления позиций русского языка в мире. Кроме того, документ предполагает усовершенствование механизма оценки языковой адаптации иностранцев в России.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. Лидер подписал соответствующий указ. В документе отмечается, что основы политики позволят сохранить и поддержать русский язык. Также предполагается защита государственных языков российских республик и языков других народов страны.

В документе указано, что тенденция к частому использованию носителями русского языка просторечных выражений, не подпадающих под словарные нормы, представляет угрозу. Также там сказано о проблемах, связанных с глобализацией и «незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений».

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