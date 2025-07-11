Путин утвердил основы языковой политики России

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. Лидер подписал соответствующий указ, он опубликован на портале официально-правовой информации.

[Документ] определяет современное состояние, цели, основные принципы реализации и задачи государственной языковой политики Российской Федерации, инструменты и механизмы ее реализации, — гласит подписанный Путиным указ.

В документе отмечается, что основы политики позволят сохранить и поддержать русский язык. Также предполагается защита государственных языков российских республик и других языков народов страны. Кроме того, указ направлен на продвижение русского языка в мире.

Ранее Путин подписал указ о поэтапном увеличении штатной численности Следственного комитета РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2026 года число сотрудников ведомства вырастет на 132 — до 23 149.

Также глава государства утвердил документ, уточняющий порядок прохождения военной службы в стране. Согласно указу, иностранные граждане, проходящие военную службу, смогут выполнять служебные задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.