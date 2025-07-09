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09 июля 2025 в 19:22

Путин увеличил штат СК

Путин подписал указ об увеличении штата СК до 23 149 сотрудников с 2026 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о поэтапном увеличении штатной численности Следственного комитета РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2026 года число сотрудников ведомства вырастет на 132 — до 23 149. Показатели не учитывают штат военных следственных органов СК РФ.

Штатную численность Следственного комитета РФ с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 800 человек, — говорится в документе.

При этом с 1 января 2026 года штат СК будет насчитывать 23 149 сотрудников, из которых 20 866 должностей предусматривают присвоение специальных званий. Также в структуре сохранится 270 должностей федеральных государственных служащих.

Ранее Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в стране. Согласно документу, иностранные граждане, проходящие военную службу, смогут выполнять служебные задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

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