Федералы разогнали массовый протест в Портленде

https://static.news.ru/photo/6b0f42e4-cf3e-11ea-a9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском городе Портленд. Волнения там не стихают уже почти два месяца.

Как сообщает РИА Новости, попытки городской полиции оттеснить участников протестов дальше от центра практически не встретили сопротивления.

Отмечается, что федеральные агенты применили слезоточивый газ для оттеснения протестующих от здания суда. После этого толпа перешла на соседние улицы.

Медики-добровольцы оказывали многим пострадавшим от газа помощь.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее во время протестов в американском Портленде один человек получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления, писал NEWS.ru.