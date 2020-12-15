Трамп назвал причину своего проигрыша на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/e2f59b40-3ef7-11eb-a340-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил в Twitter, почему проиграл президентские выборы.

По словам политика, он получил мало голосов из-за ошибок в работе машин для голосования.

Там такие сильные отклонения. Это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В Соединённых Штатах такого не должно быть, — сообщил Трамп.

Tremendous problems being found with voting machines. They are so far off it is ridiculous. Able to take a landslide victory and reduce it to a tight loss. This is not what the USA is all about. Law enforcement shielding machines. DO NOT TAMPER, a crime. Much more to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

При этом в комментариях под постом некоторые пользователи соцсети обвинили бывшего американского лидера во лжи.

Ранее соперник Трампа Джо Байден призвал своего оппонента уважать результаты выборов. По его словам, после голосования выборщиков штатов итог выборов ясен и недвусмыслен. Он также осудил несправедливые нападки на итоги голосования. Демократ подчеркнул, что угрозам подвергались работники избирательных комиссий. Однако благодаря им «наша демократия выжила», добавил политик.

Между тем президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признаёт своё поражение.

Путин пожелал демократу успехов и выразил уверенность, что Москва и Вашингтон могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем, говорится на сайте Кремля, писал NEWS.ru.