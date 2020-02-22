https://static.news.ru/photo/6091f840-5548-11ea-9938-fa163e074e61_660.jpg Роджер Стоун Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может помиловать своего бывшего советника Роджера Стоуна после того, как его приговорили к 40 месяцам заключения.

Такое мнение выразил экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Он считает, что ни один из присяжных не может раскрыть предвзятость Стоуна к Трампу, что, в свою очередь, создаёт в деле препятствие.

Я ожидаю, что президент Трамп подождёт, пока эти проблемы будут решены до принятия решения о помиловании Стоуна, что, честно говоря, он, скорее всего, сделает, — сказал Маркс РИА Новости.

Стоун был задержан в начале 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоун признан судом Вашингтона виновным по всем семи пунктам обвинения. Суд присяжных признал его виновным по одному пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по одному пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике и был обвинен в давлении на суд.

Как ранее писал NEWS.ru, президента США Дональда Трамп заявил, что его публикации в социальной сети Twitter усложняют работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра. Барр пожаловался на то, что активность главы Белого дома в соцсетях мешает работе над делом бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна.