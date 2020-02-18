https://static.news.ru/photo/5a7b7cde-528b-11ea-a326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президента США Дональда Трамп заявил, что его публикации в социальной сети Twitter усложняют работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Барр пожаловался на то, что активность главы Белого дома в соцсетях мешает работе над делом бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна.

Да, я делаю его работу сложнее. Я согласен с этим, думаю, это правда, — заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что социальные сети важны для него, поскольку у него нет «голоса в СМИ».

Стоун признан судом Вашингтона виновным по всем семи пунктам обвинения. Суд присяжных признал его виновным по одному пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по одному пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике и был обвинен в давлении на суд.

Как ранее писал News.ru, Стоуна вызывали в суд в начале 2019 года из-за публикации в его Instagram фотографии председательствующей на процессе над ним судьи на фоне мишени.