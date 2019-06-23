https://static.news.ru/photo/07566aa2-95c4-11e9-8cc9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Иран не пытался спровоцировать США нанести ответный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Телеканал NBC задал Трампу вопрос, считает ли он, что сбив беспилотник США, Тегеран пытался подтолкнуть Вашингтон к военной операции против Исламской Республики.

Нет, я так не думаю, — ответил Трамп.

Он отметил, что стремится к заключению сделки, которая бы ограничивала ядерные разработки Ирана.

Как писал News.ru, также Трамп заявлял, что США готовы провести переговоры с Ираном предварительных условий.

Корпус стражей Исламской революции 20 июня сообщил, что сбил разведывательный беспилотник США. Трамп заявил, что Тегеран «сделал большую ошибку», поскольку летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве. Инцидент в очередной раз накалил ситуацию на Ближнем Востоке.