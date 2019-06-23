Иран не пытался спровоцировать США нанести ответный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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Нет, я так не думаю, — ответил Трамп.
Он отметил, что стремится к заключению сделки, которая бы ограничивала ядерные разработки Ирана.
Как писал News.ru, также Трамп заявлял, что США готовы провести переговоры с Ираном предварительных условий.
Корпус стражей Исламской революции 20 июня сообщил, что сбил разведывательный беспилотник США. Трамп заявил, что Тегеран «сделал большую ошибку», поскольку летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве. Инцидент в очередной раз накалил ситуацию на Ближнем Востоке.