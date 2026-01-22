Трамп дал оценку переговорам с Зеленским Трамп назвал встречу с Зеленским в Давосе хорошей

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе прошла хорошо, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также отметил, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, передает Sky News.

У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, — рассказал он.

СМИ обратили внимание на то, что президент Украины в очередной раз проигнорировал дресс-код, придя на встречу с главой Белого дома без галстука. На переговорах политик вновь появился в черной рубашке и куртке вместо традиционного костюма.

Ранее украинский глава сообщил, что делегации России, Украины и США проведут встречу Объединенных Арабских Эмиратах. Детали предстоящих контактов пока не раскрываются, переговоры рассчитаны на два дня и пройдут с 23 по 24 января.

До этого бывший спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог выразил мнение, что процесс урегулирования украинского конфликта может завершиться к концу лета текущего года. По его словам, стороны приближаются к финальным этапам мирных переговоров.