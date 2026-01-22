Зеленский вновь проигнорировал дресс-код на встрече с Трампом Зеленский вновь пришел на встречу с Трампом в черной куртке вместо костюма

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз проигнорировал дресс-код, придя на встречу с американским лидером Дональдом Трампом без галстука, обратило внимание Associated Press. На переговорах с хозяином Белого дома в Давосе он вновь появился в черной рубашке и куртке вместо традиционного костюма.

Вопрос внешнего вида Зеленского на официальных мероприятиях неоднократно становился предметом публичного обсуждения. В частности, в августе 2025 года администрация Белого дома просила украинского лидера соблюдать официальный стиль на встречах с Трампом.

Ранее американский журналист Брайан Гленн с иронией отметил, что выбор Зеленского напрямую отражает «уровень уважения» к США. Поводом послужил выход украинского лидера в феврале 2025 года, когда он появился на встрече с Трампом в свитере.

В свою очередь, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил NEWS.ru, что Трамп не в силах воздействовать на всех сторонников обострения украинского кризиса. По его мнению, американский лидер не обладает ясным видением стратегии для достижения мира.