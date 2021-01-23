Суд над россиянином Фирсовым в США назначен на 12 апреля

https://static.news.ru/photo/c53c5dd4-5e12-11eb-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Южного округа штата Калифорния назначил заседание по делу россиянина Кирилла Фирсова, признавшего вину в хакерских атаках, на 12 апреля. Соответствующее уведомление поступило в электронную базу данных суда.

Суд перед вынесением приговора рассмотрит дополнительные материалы дела. Обвиняемый будет присутствовать на заседании через видео-конференц-связь, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданин России Кирилл Фирсов заключил сделку с американским следствием и признал свою вину в киберпреступлениях в США. Россиянина могут приговорить к тюремному заключению сроком на 10 лет.

Фирсову также придётся заплатить штраф в размере $250 тысяч. Соглашение россиянина со следствием теперь должен утвердить суд, после чего Фирсову будет вынесен официальный приговор.

В частности, россиянин сознался, что являлся администратором сайта Deer.io. Этот сайт, по версии американского следствия, занимался торговлей украденными данными о банковских картах и другой персональной информацией.

В соглашении о сделке со следствием Фирсов указал, что сайт работал с 2013 по 2020 год. За это время россиянин получил прибыль от торговли персональными данными в размере $17 млн. В то же время Фирсов отметил, что его жертвами в большей степени были россияне, однако $1,2 млн долларов прибыли были получены в результате торговли данными американцев.