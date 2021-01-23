Гражданин РФ Фирсов сознался в киберпреступлениях в США

https://static.news.ru/photo/03dffc16-5d06-11eb-bf93-fa163e074e61_660.jpg Фото: kfirsov//Instagram.com

Гражданин России Кирилл Фирсов заключил сделку с американским следствием и признал свою вину в киберпреступлениях в США. Россиянина могут приговорить к тюремному заключению сроком на 10 лет.

Как говорится в материалах суда, которые приводит РИА Новости, Фирсову также придётся заплатить штраф в размере $250 тысяч. Соглашение россиянина со следствием теперь должен утвердить суд, после чего Фирсову будет вынесен официальный приговор.

В частности, россиянин сознался, что являлся администратором сайта Deer.io. Этот сайт, по версии американского следствия, занимался торговлей украденными данными о банковских картах и другой персональной информацией.

В соглашении о сделке со следствием Фирсов указал, что сайт работал с 2013 по 2020 год. За это время россиянин получил прибыль от торговли персональными данными в размере $17 млн. В то же время Фирсов отметил, что его жертвами в большей степени были россияне, однако $1,2 млн долларов прибыли были получены в результате торговли данными американцев.

ФБР изначально вменяло в вину Фирсову именно этот факт, так как россиянин, по данным американских спецслужб, выставлял на продажу номера социального страхования, даты рождения и адреса американцев. Следователи полагают, что эти данные впоследствии были использованы покупателями с целью получения кредитов на имя жертвы.

Как сообщал NEWS.ru, в конце марта 2020 года ФБР США конфисковало онлайн-платформу Deer.io. Её предполагаемый администратор россиянин Кирилл Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта.