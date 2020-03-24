Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало онлайн-платформу Deer.io. Её предполагаемый администратор россиянин Кирилл Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта.
Домен начал свою деятельность не позднее октября 2013 года, по утверждению самого Фирсова, площадкой его проекта пользовались более 24 тысяч магазинов, что принесло более $17 млн.
Платформа была закрыта в соответствии с постановлением об изъятии, вынесенным судом Южного округа Калифорнии, отмечается в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов. В нём также указано, что платформу Фирсов рекламировал на различных киберфорумах.
Следующее судебное заседание по делу гражданина РФ назначено на 16 апреля.
Кирилл Викторович Фирсов был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в торговле персональными данными. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Москва обязана предотвратить нарушение прав россиянина и добиться защиты его интересов через институт уполномоченного по правам человека, писал NEWS.ru.