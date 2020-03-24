https://static.news.ru/photo/e12d3326-6e65-11ea-9853-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Фирсов Фото: kfirsov/instagram.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало онлайн-платформу Deer.io. Её предполагаемый администратор россиянин Кирилл Фирсов был арестован в Нью-Йорке 7 марта.

Домен начал свою деятельность не позднее октября 2013 года, по утверждению самого Фирсова, площадкой его проекта пользовались более 24 тысяч магазинов, что принесло более $17 млн.

Платформа была закрыта в соответствии с постановлением об изъятии, вынесенным судом Южного округа Калифорнии, отмечается в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов. В нём также указано, что платформу Фирсов рекламировал на различных киберфорумах.

There are very few things in life that bring me incandescent joy https://t.co/X4cpnOb2mx pic.twitter.com/rK18nB16nq — File411 (@File411) March 24, 2020

Следующее судебное заседание по делу гражданина РФ назначено на 16 апреля.

Кирилл Викторович Фирсов был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в торговле персональными данными. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Москва обязана предотвратить нарушение прав россиянина и добиться защиты его интересов через институт уполномоченного по правам человека, писал NEWS.ru.