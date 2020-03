Домен начал свою деятельность не позднее октября 2013 года, по утверждению самого Фирсова, площадкой его проекта пользовались более 24 тысяч магазинов, что принесло более $17 млн.

Платформа была закрыта в соответствии с постановлением об изъятии, вынесенным судом Южного округа Калифорнии, отмечается в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов. В нём также указано, что платформу Фирсов рекламировал на различных киберфорумах.