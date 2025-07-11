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11 июля 2025 в 11:00

Дело о квартире Долиной дошло до суда

Мошенникам в деле с квартирой Ларисы Долиной утвердили обвинение

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Московская прокуратура завершила подготовку обвинительного заключения по громкому уголовному делу о мошенничестве, пострадавшей в котором оказалась известная российская певица Лариса Долина, сообщила пресс-служба ведомства. Материалы дела, насчитывающие 30 томов, в ближайшее время поступят в суд для дальнейшего рассмотрения.

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки РФ [Ларисы Долиной]. Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура получила для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о мошенничестве с участием Долиной. Как сообщила пресс-служба ведомства, следственные мероприятия по данному делу полностью завершены. Согласно материалам расследования, преступные действия совершались организованной группой, в состав которой, помимо установленных лиц, входили и другие, пока не идентифицированные соучастники.

По имеющейся информации, злоумышленники предприняли попытку незаконной продажи квартиры артистки, выставив ее на торги с начальной ценой 112 млн рублей. Кроме того, ими был оформлен залог загородного дома Долиной для получения кредита на сумму 50 млн рублей, о чем свидетельствуют данные из реестра залогового имущества.

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