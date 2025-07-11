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11 июля 2025 в 00:23

Стало известно, каким правом может воспользоваться Трамп для помощи Украине

Reuters: Трамп может использовать президентское право выделить $300 млн Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен впервые во втором сроке воспользоваться президентскими полномочиями и выделить Украине военную помощь из запасов США на сумму $300 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, этот шаг станет первым с момента возвращения республиканца в должность и отражает новый интерес президента к поддержке Киева

Возможный пакет помощи может включать оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Однако окончательное решение относительно состава поставок еще не принято, уточняют источники.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре сообщил, что российская сторона изложила Соединенным Штатам новые идеи касательно урегулирования конфликта на Украине. По его словам, новый подход будет сразу же представлен президенту США Дональду Трампу.

Прежде глава Госдепа заявил, что Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у России в вопросе Украины. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.

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