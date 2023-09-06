США выделили Украине военную помощь на $175 млн

Фото: МО США

США выделяют Украине военную помощь на $175 млн, говорится в сообщении на сайте Пентагона. Пакет включает дополнительное оборудование для сил противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, снаряды для танков.

Сегодня Министерство обороны объявляет о дополнительной военной помощи для удовлетворения нужд Украины в сфере безопасности и обороны. Объявленный администрацией Байдена пакет станет 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года, — говорится в сообщении Пентагона.

14 августа США выделили Украине новый транш военной техники на сумму $200 млн. В него вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны, различные артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. 9 июня в Пентагоне объявили, что передали украинской армии очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд. В США объяснили, что вооружение будет поставляться не сразу же, а после заключения контрактов с производителями и зарубежными поставщиками.

Ранее сообщалось, что западные правительства не спешат отправлять Украине передовые военные технологии, опасаясь, что они окажутся в руках российских специалистов. В частности, стало известно о решении США снять часть оборудования с предназначенных для ВСУ танков M1 Abrams. Машины отправят на Украину без чувствительной электроники и даже элементов брони с обедненным ураном.