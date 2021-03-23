США призвали Россию расследовать расправы в Чечне

https://static.news.ru/photo/21d4f0f8-d76b-11ea-bea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российским властям следует расследовать факты расправ в Чечне, которые упоминаются в материале журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, заявили в посольстве Соединённых Штатов в Москве.

Также в диппредставительстве призвали прекратить угрозы в адрес сотрудницы СМИ.

Призываем власти РФ немедленно положить конец угрозам в адрес российской журналистки Елены Милашиной, а также провести всестороннее расследование этих угроз и вопиющих нарушений прав человека, упомянутых в её публикациях, — говорится в Twitter посольства.

Ранее в «Новой газете» написали о расправах, совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность». Также наказать издание призвали и бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. «Нас уже принуждают к тому, чтобы один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава», — сказал один из бойцов в официальном заявлении. В Совете президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвали такие высказывания актом запугивания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен запрашивать проведение проверки после появления публикации, писал NEWS.ru.