Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:26

Уиткофф предложил способ поднять экономику Украины с колен

Спецпосланник США Уиткофф выступил за беспошлинную зону на Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Создание беспошлинной зоны на Украине могло бы помочь экономике страны, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его словам, которые передает агентство Reuters, это в корне изменило бы ситуацию.

Рынки капитала, рабочие места, президент [США Дональд Трамп] говорил о беспошлинной зоне на Украине. Думаю, это серьезно повлияет на ситуацию, сферы промышленности будут перемещаться в эту зону, — сказал он.

Ранее Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку получили усилия спецпосланника и зятя президента Джареда Кушнера.

Президент России Владимир Путин до этого заявил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Встреча запланирована на 22 января. Визит иностранных гостей в Москву связан с продолжением диалога по вопросам урегулирования вокруг Украины. В ходе совещания российский лидер подтвердил свой рабочий график, указав на запланированные переговоры.

Стив Уиткофф
Украина
пошлины
экономика
