Уиткофф предложил способ поднять экономику Украины с колен Спецпосланник США Уиткофф выступил за беспошлинную зону на Украине

Создание беспошлинной зоны на Украине могло бы помочь экономике страны, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его словам, которые передает агентство Reuters, это в корне изменило бы ситуацию.

Рынки капитала, рабочие места, президент [США Дональд Трамп] говорил о беспошлинной зоне на Украине. Думаю, это серьезно повлияет на ситуацию, сферы промышленности будут перемещаться в эту зону, — сказал он.

Ранее Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку получили усилия спецпосланника и зятя президента Джареда Кушнера.

Президент России Владимир Путин до этого заявил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Встреча запланирована на 22 января. Визит иностранных гостей в Москву связан с продолжением диалога по вопросам урегулирования вокруг Украины. В ходе совещания российский лидер подтвердил свой рабочий график, указав на запланированные переговоры.