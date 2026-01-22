Уиткофф предложил способ поднять экономику Украины с колен

Создание беспошлинной зоны на Украине могло бы помочь экономике страны, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его словам, которые передает агентство Reuters, это в корне изменило бы ситуацию.
Рынки капитала, рабочие места, президент [США Дональд Трамп] говорил о беспошлинной зоне на Украине. Думаю, это серьезно повлияет на ситуацию, сферы промышленности будут перемещаться в эту зону, — сказал он.
Ранее Трамп публично похвалил работу своих представителей по вопросам урегулирования на Украине. Высокую оценку получили усилия спецпосланника и зятя президента Джареда Кушнера.
Президент России Владимир Путин до этого заявил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Встреча запланирована на 22 января. Визит иностранных гостей в Москву связан с продолжением диалога по вопросам урегулирования вокруг Украины. В ходе совещания российский лидер подтвердил свой рабочий график, указав на запланированные переговоры.