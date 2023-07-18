США купят Украине оружия на $1,3 млрд Reuters: США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в $1,3 млрд

Фото: l3harris.com

ПВО VAMPIRE

Власти США в ближайшие дни собираются объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $1,3 млрд, сообщает Reuters. В пакет вооружений войдут средства ПВО VAMPIRE, БЛА Phoenix Ghost и Switchblade. Украина также получит значительное количество систем противодействия БПЛА австралийской компании DroneShield, а также РЛС, датчики и аналитические системы.

Вышеуказанные вооружения будут закуплены на деньги из бюджета Соединенных Штатов у производителей или партнеров для последующей передачи Киеву. По информации агентства, в содержимое пакета военной помощи могут быть внесены коррективы.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны странны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия отказалась предоставлять Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, страна остается членом Конвенции, которая предусматривает запрет на их использование, производство и передачу.

В июле бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют заявил, что США следовало бы поставлять военную помощь Украине еще в 2015 году на фоне вхождения Крыма в состав России. При этом он предположил, что это не помогло бы предотвратить вооруженный конфликт.