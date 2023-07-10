В США сочли военную помощь Украине запоздалой Экс-постпред США при НАТО Льют: США стоило бы поставлять военную помощь Украине еще в 2015 году

Фото: МО Украины

США следовало бы поставлять военную помощь Украине еще в 2015 году на фоне вхождения Крыма в состав России, заявил бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют. Однако он предположил, что это не помогло бы предотвратить вооруженный конфликт, передает издание Asahi.

Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Все вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году, — сказал Льют.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны странны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн, принятый на прошлой неделе. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.

Несмотря на то что в арсенале Вашингтона есть сотни тысяч такого вида припасов, количество, передаваемое Украине, останется в тайне. При этом Вашингтон будет продолжать оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.