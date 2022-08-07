Сенат США поддержал один из важнейших законов для Байдена Сенат США поддержал закон о $430 млрд инвестиций в экологию и социальную сферу

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат США поддержал важный для президента Джо Байдена законопроект о выделении $430 млрд инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Сенат поддержал 51 голосом, при голосовании вице-президента за, — говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты.

Ранее сообщалось, что законопроект получил название «Акт сокращения инфляции». Он предполагает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, а также еще $64 млрд на снижение цен на лекарства и медицинскую страховку.

Также в 755-страничный документ вошла налоговая реформа, которая, по мысли авторов проекта, не только покроет все дополнительные расходы, но также снизит дефицит бюджета на $300 млрд. Нововведения, предположительно, заставят крупнейшие корпорации в стране платить федеральный налог на прибыль, устранят популярные у богатейших американцев способы ухода от налогобложения и при этом не увеличат нагрузку на зарабатывающих менее $400 тысяч.