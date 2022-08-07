Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов Сенат начал рассматривать важный для Байдена закон о социально-экологических инвестициях

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В сенате США началось рассмотрение одной из крупнейших законодательных инициатив президент Джо Байдена. Она предполагает многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой, которая должна полностью покрыть планируемые расходы. Давняя идея главы государства была возвращена к жизни накануне промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли выступавшие против инициативы сенаторы от Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект получил название «Акт сокращения инфляции». Он предполагает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, а также еще $64 млрд на снижение цен на лекарства и медицинскую страховку.

Как полагают авторы 755-страничного документа, налоговая реформа не только покроет все дополнительные расходы, но также снизит дефицит бюджета на $300 млрд. Нововведения, предположительно, заставят крупнейшие корпорации в стране платить «хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль», устранят популярные у богатейших американцев способы ухода от налогобложения, но не увеличат нагрузку на зарабатывающих менее $400 тысяч.

За начало дебатов выступили единогласно все представители демократов в сенате — 51 человек во главе с вице-президентом США Камалой Харрис. Против проголосовали все республиканцы.