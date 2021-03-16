Семь человек погибли в результате атак на массажные салоны в США

https://static.news.ru/photo/9298441a-b65c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

В результате нескольких нападений с огнестрельным оружием в американском городе Атланта, штат Джорджия, погибли не менее семи человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщает онлайн-портал AJC.

По имеющимся данным, первый инцидент произошёл в массажном салоне округа Чероки неподалёку от Атланты. Неизвестный начал стрельбу, а затем скрылся. Погибли три человека, двое оказались ранены.

Менее чем через час аналогичные инциденты произошли ещё в двух салонах на севере Атланты. Погибли четыре человека.

Полиция оцепила дороги, однако пока никого задержать не удалось.

Сообщается, что большинство сотрудников салонов являются выходцами из Азии. Правоохранители пока не могут установить, связаны ли все три атаки между собой.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек получили ранения на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке.