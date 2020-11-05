Секретная служба США начала подготовку к победе Байдена

https://static.news.ru/photo/4c9ab252-2002-11eb-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже в пятницу 6 ноября может объявить о своей победе. В связи с этим Секретная служба США начала подготовку к усиленным мерам безопасности в городе Уилмингтон, откуда Байден на этой неделе уже выступал с обращениями к американцам и готовится сделать это вновь.

По данным The Washington Post, о планах Байдена вновь обратиться к нации Секретную службу уведомил штаб кандидата. Ведомство в связи с этим направило группу агентов в Уилмингтон. Стоит пояснить, что работа Секретной службы направлена на охрану президента и вице-президента США, а также кандидатов на эти посты.

Соперник Байдена, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, уже дважды заявлял о своей победе, хотя подсчёт голосов ещё не завершён. В первый раз он уверенно сообщил об успехе. Но затем Байден стал догонять его в ряде штатов, после чего Трамп стал требовать «честных» выборов и пересчёта голосов. Это не помешало ему еще раз продекларировать победу, однако глава администрации США сделал оговорку — он выигрывает только при условии «честного» голосования.

Ранее NEWS.ru приводил мнение американского политолога Кеннета Косгроува, который полагает, что подлог на выборах вряд ли возможен. Скорее, допустимы обычные человеческие ошибки.