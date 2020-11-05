16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Секретная служба США начала подготовку к победе Байдена

10:28, 06 ноября 2020
Фото: Imagespace/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже в пятницу 6 ноября может объявить о своей победе. В связи с этим Секретная служба США начала подготовку к усиленным мерам безопасности в городе Уилмингтон, откуда Байден на этой неделе уже выступал с обращениями к американцам и готовится сделать это вновь.

По данным The Washington Post, о планах Байдена вновь обратиться к нации Секретную службу уведомил штаб кандидата. Ведомство в связи с этим направило группу агентов в Уилмингтон. Стоит пояснить, что работа Секретной службы направлена на охрану президента и вице-президента США, а также кандидатов на эти посты.

Соперник Байдена, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, уже дважды заявлял о своей победе, хотя подсчёт голосов ещё не завершён. В первый раз он уверенно сообщил об успехе. Но затем Байден стал догонять его в ряде штатов, после чего Трамп стал требовать «честных» выборов и пересчёта голосов. Это не помешало ему еще раз продекларировать победу, однако глава администрации США сделал оговорку — он выигрывает только при условии «честного» голосования.

Ранее NEWS.ru приводил мнение американского политолога Кеннета Косгроува, который полагает, что подлог на выборах вряд ли возможен. Скорее, допустимы обычные человеческие ошибки.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео