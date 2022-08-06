Россиянин Винник впервые предстал перед судом в США Минюст: россиянин Винник впервые предстал перед судом США после экстрадиции из Греции

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Винник

Гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США. Там его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, — говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Подробности заседания не приводятся.

Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e. Предполагается. что через нее было отмыто $4 млрд. В случае признания вины, 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США <...> чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше четырёх миллиардов долларов криминальных доходов, — рассказал помощник генпрокурора Кеннет Полайт-младший.

Минюст США выразил признательность коллегам в Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного» в Штаты.

Александра Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В январе 2018 года Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы его не экстрадировали в США.

В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.

Позднее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию. 4 августа Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции россиянина и окончании дела в отношении него на территории Франции, после чего Винника должны были взять под стражу для передачи Греции.