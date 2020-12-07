Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

https://static.news.ru/photo/88797904-388d-11eb-98a2-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянина Александра Винника во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч. Соответствующий вердикт вынес суд Парижа.

Винника признали виновным в отмывании денег с помощью незаконно созданной им биржи криптовалют. При этом суд не признал его виновным по ряду статьей. Так, с россиянина были сняты обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky, передаёт РИА Новости.

Защита Винника намерена обжаловать этот приговор.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. 24 января 2020 года адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Прокурор просил назначить ему 16 лет колонии.