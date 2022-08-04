Парижский суд утвердил решение США об отзыве запроса на экстрадицию Винника

Фото: Giorgos Zachos/Global Look Press

Александр Винник (в центре)

Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции россиянина Александра Винника и окончании дела в отношении него на территории Франции, передает корреспондент РИА Новости. После этого Винника должны будут взять под стражу для передачи Греции.

В связи с просьбой США отозвать их запрос об экстрадиции, суд вынес решение об утверждении этой просьбы и о вашем освобождении, — заявила Виннику председатель суда.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.

Позднее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию, а оттуда в США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Адвокат отметил, что Париж и Афины «в полной секретности» спланировали передачу Винника. Защите о готовящейся выдаче известно не было, но ее удалось предотвратить подачей апелляции в ЕСПЧ утром 29 июня.