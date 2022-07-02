Франции запретили экстрадировать россиянина Винника в Грецию ЕСПЧ запретил Франции выдачу россиянина Винника Греции

Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Россиянин Александр Винник

Европейский суд по правам человека (ЕСП) запретил французским властям экстрадировать в Грецию россиянина Александра Винника, осуждённого по обвинению в отмывании денег. 6 июля французский суд будет рассматривать жалобу на решение о его выдаче, рассказал ТАСС адвокат Винника Фредерик Бело.

По его словам, экстрадиция россиянина в Грецию была намечена на 30 июня. После этого Винника собирались передать США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Адвокат отметил, что Париж и Афины «в полной секретности» спланировали передачу Винника. Защите о готовящейся выдаче известно не было, но ее удалось предотвратить подачей апелляции в ЕСПЧ утром 29 июня.

Вечером 29 июня ЕСПЧ запретил Франции осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию, — сказал адвокат.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.