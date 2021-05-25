Псаки рассказала об атаке НЛО

https://static.news.ru/photo/aa9f6f78-bdb4-11eb-8b16-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: С-SPAN / Youtube

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что США отслеживают все вторжения в своё воздушное пространство — как опознанные, так и неопознанные — и очень серьёзно относятся к подобным сообщениям. Её цитирует ТАСС.

Мы очень серьёзно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, расследуем каждое из них, — заявила Псаки.

Таким был её ответ на вопрос журналистов, станет ли правительство США обнародовать в полном объёме посвященный предполагаемым НЛО доклад. Его ранее подготовил офис директора Национальной разведки США и специалисты Пентагона.

Псаки отметила, что американский лидер за то, чтобы этот доклад был доделан. Однако администрация Джо Байдена против публичного обсуждения документа, в том числе потому, что неизвестно, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО безопасности американцев.

Ранее жуткий скрип прервал выступление представителя администрации Джо Байдена в Белом доме. Джен Псаки отвечала на вопросы журналистов, когда звук, похожий на скрип ржавой двери, заглушил её слова. Пресс-секретарь Байдена призвала не пугаться и предположила, что это «дух Авраама Линкольна бродит по коридорам Белого дома».