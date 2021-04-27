«Дух Линкольна»: выступление Псаки в Белом доме прервал жуткий скрип

https://static.news.ru/photo/a79b041a-a79b-11eb-8fef-96000091f725_660.jpg Фото: С-SPAN / Youtube

Жуткий скрип прервал выступление представителя администрации Джо Байдена в Белом доме. Джен Псаки отвечала на вопросы журналистов, когда звук, похожий на скрип ржавой двери, заглушил её слова.

Пресс-секретарь Байдена призвала не пугаться и предположила, что это «дух Авраама Линкольна бродит по коридорам Белого дома».

Видео опубликовали местные телеканалы.

Ранее NEWS.ru писал, что известная своими многочисленными оговорками Джен Псаки вновь попала в курьёзную ситуацию. На этот раз женщина запуталась в маске. Казус произошёл 25 февраля на брифинге с журналистами. Перед тем как начать общение со СМИ, она некоторое время боролась с маской на лице, которую никак не удавалось снять. Как оказалось, виной всему стали крупные серьги, которые надела Псаки.

Американцы ранее высмеяли объяснения Джен Псаки троекратного падения президента на трапе самолёта. Пресс-секретарь главы государства ответила на вопрос о самочувствии Байдена настолько странно, что это заставило граждан США переживать не только за здоровье президента, но и за здоровье всей администрации.