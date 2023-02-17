Тайвань вновь посетит высокопоставленный американский чиновник Financial Times: чиновник Пентагона по делам Китая в ближайшие дни посетит Тайвань

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look press

Заместитель помощника министра обороны США по делам Китая Майкл Чейз запланировал официальный визит на Тайвань, пишет Financial Times. Как указано в газете, поездка будет происходить на фоне очередного обострения отношений между Пекином и Вашингтоном, связанного с китайским аэростатом, сбитым над территорией США в начале февраля.

Чейз станет первым с 2019 года высокопоставленным представителем американского оборонного ведомства, посетившим Тайвань: тогда на остров прибыл заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии Хайно Клинк.

В настоящее время Майкл Чейз находится в Монголии для переговоров с военными этой страны.

Ранее обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что США используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем. По словам журналиста, американское руководство извлекает уроки от происходящего на востоке Европы. Она отметила, что в операциях против Китая Вашингтон может использовать в большей степени военно-воздушные и морские силы.

Агентство Bloomberg сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из КНР Ван И, переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая могут пройти на этой неделе. Если встреча состоится, она будет первой для представителей двух стран после нескольких инцидентов с воздушными шарами над территорией Соединенных Штатов и Канады. Однако затем первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Блинкен пока не планирует встречаться с коллегами из КНР, хотя Штаты по-прежнему открыты для диалога с Китаем, когда он отвечает интересам Вашингтона.