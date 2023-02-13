Топ-дипломаты США и Китая решили встретиться после инцидентов с аэростатами Bloomberg: Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из Китая на этой неделе

Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из КНР Ван И после серии инцидентов с аэростатами, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая могут пройти на этой неделе. Отмечается, что это будет первая встреча представителей двух стран после нескольких инцидентов с воздушными шарами над территорией Соединенных Штатов и Канады.

Госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе, это будут первые очные переговоры высокопоставленных дипломатов с тех пор, как шум по поводу китайских воздушных шаров привел к новому всплеску напряженности, — сказано в публикации.

Собеседники агентства уточнили, что встреча может пройти в период между 17 и 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

10 февраля Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект», который вошел в воздушное пространство США над штатом Аляска. День спустя представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки заявляли, что отслеживают неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. По указанию премьер-министра страны Джастина Трюдо канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект.