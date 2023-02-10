Военные США сбили «высотный объект» над Аляской

Фото: Staff Sgt. Kathleen LaCorte/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект», который вошел в воздушное пространство США над штатом Аляска. По его словам, принадлежность аппарата пока не установлена.

Кирби отметил, что назначение «высотного объекта» еще неизвестно. Он указал на его меньший размер по сравнению с китайским воздушным шаром, ранее сбитым над Атлантикой.

Могу подтвердить, что Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушном пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 км. — NEWS.ru) и представлял определенную опасность для гражданской авиации, — подчеркнул представитель Белого дома.

Он уточнил, что приказ сбить воздушный аппарат отдал американский президент Джо Байден. Истребитель уничтожил «высотный объект», фрагменты которго упали на лед в территориальных водах США.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что китайский аэростат, который сбили у побережья американского штата Южная Каролина, был оснащен антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения. В ведомстве добавили, что следить за зондом сначала отправили самолеты-разведчики, а после уничтожили.