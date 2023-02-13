Госдепартамент опроверг информацию о встрече Блинкена и Ван И в Мюнхене

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена пока не планирует встречаться с коллегами из КНР на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Она также добавила, что Штаты открыты для диалога с Китаем, когда он отвечает интересам Вашингтона.

Знаю, что было сообщение о потенциальной встрече в Мюнхене. Однако сегодня мне объявлять не о чем. По вопросу о диалоге — как неоднократно говорил госсекретарь Блинкен, как он говорил Ван И, как все мы говорили КНР, мы открыты для диалога, когда таковой отвечает нашим интересам и когда условия, по нашему мнению, являются правильными, — подчеркнула Шерман.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Блинкен рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из КНР Ван И после серии инцидентов с аэростатами. По данным агентства, переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая могут пройти на этой неделе. Отмечается, что это будет первая встреча представителей двух стран после нескольких инцидентов с воздушными шарами над территорией Соединенных Штатов и Канады.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что китайский аэростат, который сбили у побережья американского штата Южная Каролина, был оснащен антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения.