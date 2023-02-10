В США нашли новые доказательства шпионской миссии китайского аэростата Госдепартамент США: китайский аэростат был оснащен приборами для сбора данных

Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский аэростат, который сбили у побережья американского штата Южная Каролина, был оснащен антеннами для приема сигналов связи и определения местонахождения, заявили в Госдепартаменте США. В ведомстве добавили, что следить за зондом сначала отправили самолеты-разведчики, а после уничтожили, передает The New York Times.

Зонд, как говорят американские власти, оборудовали специальными солнечными панелями. Предполагается, что они необходимы для подпитки датчиков. Вашингтон считает, что аэростат являлся частью программы китайской разведки.

Шар, который власти США называли шпионским, по версии Госдепартамента, был произведен компанией, официально продающей продукцию китайским военным. Прежде в МИД КНР заявляли, что аэростат и его назначение носили гражданский характер, в частности, он использовался для метеорологических исследований.

Первая партия обломков сбитого китайского аэростата была доставлена в ФБР для изучения 7 февраля. Тогда сообщалось, что возможности аппарата собирать какие-либо сведения специалисты Пентагона успели ограничить с помощью средств создания радиоэлектронных помех.

Заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн считает, что США уничтожили китайский аэростат и ударили тем самым по процессу стабилизации двусторонних отношений. По его словам, Пекин выражает решительный протест против действий Вашингтона. Китай в лице замминистра призывает США больше не наносить ущерб интересам КНР и не нагнетать напряженность.