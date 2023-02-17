В США рассказали, с кем будут воевать после Украины AP: США используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем

Фото: US Navy / Global Look Press

Обозреватель Associated Press Тара Копп заявила, что США используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем. По словам журналиста, американское руководство извлекает уроки от происходящего на востоке Европы. Она отметила, что в операциях против Китая Вашингтон может использовать в большей степени военно-воздушные и морские силы.

Пока на Украине бушует спецоперация, Соединенные Штаты делают больше, чем просто поддерживают союзника. Это извлечение уроков — с прицелом на возможное будущее столкновение с КНР. Китай остается самой большой проблемой Америки, — сказала Копп.

Она призвала заранее подготовиться к будущей военной кампании и начать вооружать Тайвань. Она также выразила мнение, что США следует начать увеличивать промышленные мощности для производства большего числа оружия.

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер ранее рассказал, что Вашингтон изучает возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что новый тип вооружения может быть использован против китайских военных кораблей в море близ Тайваня. Он допустил, что ближайшем будущем дронами-камикадзе будут оснащены корабли американского флота. Он подчеркнул, что американское руководство продолжит углублять сотрудничество с Японией для сдерживания Китая.